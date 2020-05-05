Торговая сфера США потеряла 44 млрд долларов на фоне коронавируса

Торговый баланс в США потерял около 11% от среднего показателя в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Дефицит индустрии превышает 44 млрд долларов, это связано с закрытием границ и потерей импорта товаров.

Торговый дефицит США в первом квартале 2020 года превысил прогнозируемые показатели, достигнув 44,4 млрд долларов, сообщает американское министерство торговли. Экономика сильно пострадала от пандемии COVID-19 и закрытия границ. Вашингтон оборвал устойчивые связи, потеряв деньги на экспорте и импорте товаров.

Снижение показателей фиксируется в США впервые за 6 лет. Дополнительным фактором обвала стала ведущаяся торговая война с Китаем — ранее на ряд товаров из КНР были введены дополнительные пошлины, что вызвало охлаждение отношений между государствами. Аналитики прогнозируют обвал показателей экономики и потери для ВВП США на уровне 3%.