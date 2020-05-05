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17:49   5 Мая 2020
Экономика

Трамп заявил о росте цен на нефть из-за восстановления спроса

Трамп заявил о росте цен на нефть из-за восстановления спроса

Цена барреля нефти начинает расти вместе со спросом на энергоресурсы, об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем личном микроблоге Twitter. Официальных данных, подтверждающих этот тезис, глава государства не огласил.

Стоимость нефти начинает расти вслед за восстанавливающимся спросом, считает Трамп. Озвученная в Twitter американского президента мысль не была подтверждена какими-либо фактами. По данным инвесторов, цена барреля нефти эталонной марки Brent действительно поднялась выше 30 долларов впервые с середины прошлого месяца, однако фактор пандемии коронавируса все еще оказывает сильное влияние на мировую экономику.

Заявления Трампа публикуются на фоне энергетического кризиса, охватившего Соединенные Штаты. По данным аналитиков, к концу мая на территории страны не останется свободных нефтехранилищ — все емкости будут заполнены невостребованным топливом, которое сильно потеряло в цене из-за отсутствия стабильного спроса.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #цены на нефть #коронавирус

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