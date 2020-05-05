Ордер на арест хакера Бадина выдали в Германии

Предписание на арест российского хакера Дмитрия Бадина выдал федеральный прокурор Германии, мужчину объявили в международный розыск.

Немецкие следователи предполагают, что хакер проник в компьютерную систему бундестага от имени разведки российского государства. Кроме того, ряд вопросов к Бадину есть и у специалистов из США. По версии ФБР, Дмитрий Бадин якобы имеет отношение к хакерской атаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Кроме того, его подозревают во "вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году". Утверждается, что он якобы мог красть электронные письма оппонентов нынешнего американского лидера Дональда Трампа. В Москве неоднократно заявляли о непричастности РФ к хакерским атакам.