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17:29   5 Мая 2020
Общество

ФАС разрешила регионам России отменять электрички из-за пандемии коронавируса

ФАС разрешила регионам России отменять электрички из-за пандемии коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила регионам РФ сокращать число электричек из-за коронавируса.

Региональные органы, после внесения ряда изменений в приказ № 1649/171, могут пересмотреть уровень тарифов. Принятые меры обусловлены уменьшение потока пассажиров из-за эпидемиологической ситуации в стране на 50%. Специалисты ФАС объяснили, что для пассажиров тарифы останутся прежними. Сами же субъекты РФ смогут менять ЭОУТ, а также отменять пригородные электрички. 

 

 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #фас #электрички

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