ФАС разрешила регионам России отменять электрички из-за пандемии коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила регионам РФ сокращать число электричек из-за коронавируса.

Региональные органы, после внесения ряда изменений в приказ № 1649/171, могут пересмотреть уровень тарифов. Принятые меры обусловлены уменьшение потока пассажиров из-за эпидемиологической ситуации в стране на 50%. Специалисты ФАС объяснили, что для пассажиров тарифы останутся прежними. Сами же субъекты РФ смогут менять ЭОУТ, а также отменять пригородные электрички.