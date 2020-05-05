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17:06   5 Мая 2020
Политика

Януковича могут экстрадировать на Украину по делу об "узурпации власти"

Януковича могут экстрадировать на Украину по делу об "узурпации власти"

Бывший президент Украины Виктор Янукович может быть заочно арестован за "узурпацию власти" до начала досудебного расследования и экстрадиции. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

Защитник экс-руководителя страны Виталий Сердюк ранее сообщал, что Печерский киевский суд заочно арестовал Януковича на два месяца по делу об "узурпации власти".

Стоит отметить, что благодаря решению суда может начаться процесс экстрадиции Виктора Януковича на Украину. Прокуратура будет ходатайствовать в суде для получения разрешения на реализацию досудебного расследования, пишет РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#украина #киев #янукович

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