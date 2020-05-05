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17:04   5 Мая 2020
Политика

Щеглов: в "Шугалее" сохраняется баланс между художественностью и реальными фактами

Щеглов: в "Шугалее" сохраняется баланс между художественностью и реальными фактами

Работа над российским фильмом "Шугалей" заключалась в максимальном приближении сюжетной линии к реальным фактам, заявил продюсер кинокартины Сергей Щеглов.

Сюжет "Шугалей" разворачивается вокруг сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены террористами нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года в ходе исследовательских работ. Социологов незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига" в Триполи по сей день, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам Щеглова, этот фильм следует посмотреть американцам, чтобы знать о происходящих событиях на других континентах.

Он также отметил, что еще не сталкивался с таким балансом между художественным построением и действительностью.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #Шугалей

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