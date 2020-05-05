Работа над российским фильмом "Шугалей" заключалась в максимальном приближении сюжетной линии к реальным фактам, заявил продюсер кинокартины Сергей Щеглов.

Сюжет "Шугалей" разворачивается вокруг сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены террористами нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года в ходе исследовательских работ. Социологов незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига" в Триполи по сей день, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам Щеглова, этот фильм следует посмотреть американцам, чтобы знать о происходящих событиях на других континентах.

Он также отметил, что еще не сталкивался с таким балансом между художественным построением и действительностью.