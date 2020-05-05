Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Популярный американский телеканал One America News показал фильм режиссера Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства». Часовая «документалка» рассказывает о роли администрации экс-президента Барака Обамы и Демпартии США в украинском госперевороте 2014 года.

Кинолента может серьезно ударить по предвыборным рейтингам Джо Байдена, выдвинутого демократами кандидатом в президенты Штатов. Фильм возлагает косвенную ответственность за жертвы майдана, потерю украинской государственности и гражданскую войну в Донбассе на всю администрацию Обамы, где Байден занимал пост вице-президента.

«Главная задача Трампа — не допустить финальной мобилизации демократов, и он взялся за нее весьма энергично. Устроив повторные показы фильма-расследования «Украинский обман» на One America News, Трамп фактически привязывает всех демократов к Байдену, как к камню, который призван утащить их на дно», — объяснил политический эксперт Алексей Якубин в интервью Федеральному агентству новостей.

Опасаясь разоблачения «украинского сценария», демократы попытались спровоцировать госпереворот и в США, запустив процедуру ипмичмента президента Трампа на основе ложных обвинений, подчеркивает эксперт. Фильм намекает на похожие процессы, инициированные Демпартией и в Киеве, и в Вашингтоне, убедительно выставляя «украинскую проблему» американской.

Кинолента дважды попала в прайм-тайм американского телеканала с 35-миллионной аудиторией отнюдь не для простого срыва покровов с демократов. Президент Трамп таким образом умело преследует свои политические цели, очерняя конкурентов на будущих президентских выборах с помощью искусства документалистики и лично режиссера Капуто.

Теперь партии Байдена будет сложно провести предвыборную «финальную мобилизацию», считает Якубин. Кроме того, Трамп пытается вытеснить демократов из украинской политики, но улучшения российско-украинских отношений за этим не последует. Украина — американский актив, и Трамп «отпустит» ее только в обмен на что-то ценное: например, сохранение присутствия Штатов на Ближнем Востоке.

«Скорее всего, накал украинской русофобии будет определяться только объемом финансирования и политической поддержки Киева со стороны Брюсселя и Вашингтона. Да, пока что он снижен до «фонового уровня». Но при этом глупо ожидать каких-либо серьезных изменений в отношениях между Киевом и Москвой. Кроме того, Украину держат в постоянной готовности в любую минуту вновь активизировать конфликт с РФ до «горячей стадии», — заключил Якубин.

Ранее Трамп предложил новую кандидатуру на должность американского посла на Украине. Этот пост до сих пор свободен — год назад его покинула Мари Йованович, отозванная президентом обратно в США за «нелояльность».