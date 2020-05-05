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Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

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17:36   5 Мая 2020
Весь мир

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Популярный американский телеканал One America News показал фильм режиссера Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства». Часовая «документалка» рассказывает о роли администрации экс-президента Барака Обамы и Демпартии США в украинском госперевороте 2014 года.

Кинолента может серьезно ударить по предвыборным рейтингам Джо Байдена, выдвинутого демократами кандидатом в президенты Штатов. Фильм возлагает косвенную ответственность за жертвы майдана, потерю украинской государственности и гражданскую войну в Донбассе на всю администрацию Обамы, где Байден занимал пост вице-президента.

«Главная задача Трампа — не допустить финальной мобилизации демократов, и он взялся за нее весьма энергично. Устроив повторные показы фильма-расследования «Украинский обман» на One America News, Трамп фактически привязывает всех демократов к Байдену, как к камню, который призван утащить их на дно», — объяснил политический эксперт Алексей Якубин в интервью Федеральному агентству новостей.

Опасаясь разоблачения «украинского сценария», демократы попытались спровоцировать госпереворот и в США, запустив процедуру ипмичмента президента Трампа на основе ложных обвинений, подчеркивает эксперт. Фильм намекает на похожие процессы, инициированные Демпартией и в Киеве, и в Вашингтоне, убедительно выставляя «украинскую проблему» американской.

Кинолента дважды попала в прайм-тайм американского телеканала с 35-миллионной аудиторией отнюдь не для простого срыва покровов с демократов. Президент Трамп таким образом умело преследует свои политические цели, очерняя конкурентов на будущих президентских выборах с помощью искусства документалистики и лично режиссера Капуто.

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Теперь партии Байдена будет сложно провести предвыборную «финальную мобилизацию», считает Якубин. Кроме того, Трамп пытается вытеснить демократов из украинской политики, но улучшения российско-украинских отношений за этим не последует. Украина — американский актив, и Трамп «отпустит» ее только в обмен на что-то ценное: например, сохранение присутствия Штатов на Ближнем Востоке.

«Скорее всего, накал украинской русофобии будет определяться только объемом финансирования и политической поддержки Киева со стороны Брюсселя и Вашингтона. Да, пока что он снижен до «фонового уровня». Но при этом глупо ожидать каких-либо серьезных изменений в отношениях между Киевом и Москвой. Кроме того, Украину держат в постоянной готовности в любую минуту вновь активизировать конфликт с РФ до «горячей стадии», — заключил Якубин.

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Ранее Трамп предложил новую кандидатуру на должность американского посла на Украине. Этот пост до сих пор свободен — год назад его покинула Мари Йованович, отозванная президентом обратно в США за «нелояльность».

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #украина #байден #политика #трамп #общество #весь мир

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