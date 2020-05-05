Стоимость отдыха в санаториях России может увеличиться на 40%

Отдых в российских санаториях может подорожать на 40%, если Роспотребнадзор не смягчит требования по соблюдению режима в период туристического сезона. Об этом идет речь в письме депутата от Краснодарского края Светланы Бессараб к главе ведомства.

Депутат обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой смягчить действующие рекомендации. В письме она изложила обоснования для отмены или пересмотра ряда пунктов.

Бессараб отметила, что требования ведомства к отделке интерьера санаториев противоречат утвержденному правительством положению о классификации гостиниц и санаториев. Также она считает невыполнимыми требования проводить уборку номеров два раза в день и обеспечивать гостей максами, поскольку для этого каждому санаторию придется в два раза увеличить штат горничных и закупать маски сотнями тысяч.

Выполнение этих и ряда других требований возможно при сокращении заполняемости санаториев от 50%, объясняет депутат. Однако это критический показатель для частных здравниц, которые не имеют бюджетного или ведомственного финансирования.

По словам Бессараб, если санатории будут работать, строго соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, то произойдет закрытие или перепрофилирование почти трети объектов и рост цен в оставшихся на 40%, передает интернет-портал TourDom.ru.