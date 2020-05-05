Северный флот проведет стрельбы в Баренцевом море на фоне захода кораблей США и Британии

Российские военные закрыли район в Баренцевом море для судоходства и авиации в связи с проведением стрельб, сообщает пресс-служба Северного флота.

Представители СФ заявили о том, что из главной базы Северного флота Североморска в Баренцево море для проведения артиллерийских стрельб вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов". В пресс-службе отметили, что экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб.

Это будет происходить на территории морских полигонов подготовки флота. В то же время цели будут как воздушные, так и морские.

Подчеркивается, что корабельная ударная группа Североатлантического альянса вошла в Баренцево море. Северный флот следит за ней, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.