Северный флот проведет стрельбы в Баренцевом море на фоне захода кораблей США и Британии
Российские военные закрыли район в Баренцевом море для судоходства и авиации в связи с проведением стрельб, сообщает пресс-служба Северного флота.
Представители СФ заявили о том, что из главной базы Северного флота Североморска в Баренцево море для проведения артиллерийских стрельб вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов". В пресс-службе отметили, что экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб.
Это будет происходить на территории морских полигонов подготовки флота. В то же время цели будут как воздушные, так и морские.
Подчеркивается, что корабельная ударная группа Североатлантического альянса вошла в Баренцево море. Северный флот следит за ней, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.