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16:40   5 Мая 2020
Армия

Северный флот проведет стрельбы в Баренцевом море на фоне захода кораблей США и Британии

Северный флот проведет стрельбы в Баренцевом море на фоне захода кораблей США и Британии

Российские военные закрыли район в Баренцевом море для судоходства и авиации в связи с проведением стрельб, сообщает пресс-служба Северного флота.

Представители СФ заявили о том, что из главной базы Северного флота Североморска в Баренцево море для проведения артиллерийских стрельб вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов". В пресс-службе отметили, что экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб.

Это будет происходить на территории морских полигонов подготовки флота. В то же время цели будут как воздушные, так и морские.

Подчеркивается, что корабельная ударная группа Североатлантического альянса вошла в Баренцево море. Северный флот следит за ней, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нато #северный флот #баренцево море

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