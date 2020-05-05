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16:34   5 Мая 2020
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Украинские националисты устроили самосуд над школьницей, снимавшей видео

Украинские националисты устроили самосуд над школьницей, снимавшей видео

Украинская школьница стала жертвой самосуда националистов. Девушка сняла на видео и выложила в сеть видео, где двое парней порвали флаг Украины.

Инцидент произошел 1 мая. Агрессивно настроенные украинцы, выследили несовешенолетнюю, которая запечатлела поступок своих приятелей. Однако сама школьница не фигурировала в кадре, а только выступала в качестве оператора, передает телеканал "360".

Спустя несколько дней на странице в социальной сети Facebook появилось 30-секудное видео, где взрослые люди заставили 15-летнюю девушку вылить на себя флакон зеленки и встать на колени. Однако не все пользователи сети поддержали такое действие, назвав поступок унизительным и не соответствующим закону. Примечательно, что двое молодых людей, совершившие действия в кадре, никак не ответили за свои действия.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #видео #девочка

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