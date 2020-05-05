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16:31   5 Мая 2020
Общество

Власти Москвы назвали стоимость масок и перчаток в автоматах метрополитена

Власти Москвы назвали стоимость масок и перчаток в автоматах метрополитена

Департамент транспорта Москвы назвал цены, по которым средства индивидуальной гигиены можно будет покупать в автоматах при входе в столичное метро.

Медицинские перчатки и маски уже стали поступать на некоторые станции. Сегодня их загрузят в автоматы на 15 станциях, затем на все остальные. Стоимость одной маски оценивается в 30 рублей, пары перчаток — 20 рублей. В ассортименте будет доступен специальный набор с маской и перчатками по цене 50 рублей.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на селекторном совещании с Государственным советом обсудил возможность введения в городе масочного режима после окончания майских праздников.

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Автор: Василий Пименов
#метро #маски

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