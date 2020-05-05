Глава Нижнего Новгорода досрочно слагает полномочия

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку раньше срока.

На заседании городской думы Нижнего Новгорода 6 мая обсудят вопрос о досрочном уходе главы Нижнего Новгорода. Панов слагает полномочия раньше срока из-за перехода на другую работу, заявила РИА Новости пресс-служба городской администрации.

Куда именно уходит работать мэр, в администрации не сказали, подчеркнув, что все официальные комментарии будут предоставлены СМИ 6 мая, после заседания. Однако в местных СМИ писали, что Панова приглашали работать в Росатом.