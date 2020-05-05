Премьера фильма "Шугалей" вынуждает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии оправдываться за похищение российских социологов.

После того, как фильм "Шугалей" вышел на экраны боевики ПНС занервничали, что стало видно по их действиям: они испугались международного разоблачения террористического режима Файеза Сарраджа. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, они стали публиковать обвинения в сторону похищенных социологов из РФ, основывая их на старых публикациях западных СМИ.

Социологов стали называть политтехнологами, которые "вмешались" в выборы в Ливии. В результате, ПНС взяло статью NYT и попыталось приписать россиянам домыслы газеты.

Боевики ПНС попытались обвинить Россию в "оправдании поддержки Хафтара с помощью кино". Предельно ярко вырисовывается реальная картина: мировое сообщество может потребовать объяснений относительно и социологов, и сотрудничества боевиков с Турцией, о чем тоже говорилось в фильме. А законных объяснений у ПНС нет, поэтому террористы банально не смогут ничего сказать, пишет ФАН.

Кинокартина "Шугалей" снята по реальным событиям, которые происходят сейчас в Ливии. Социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан поехали в Ливию около года назад, чтобы провести исследование. Боевики так называемого ПНС Ливии похитили их и поместили в тюрьму "Митига".