Новые штрафы могут появиться для водителей в России

Российские автолюбители могут получить новые штрафы. В том числе платить придется за нарушение режима тишины, опасную езду и нанесение ущерба городской инфраструктуре, заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Минюст РФ ранее внес в КоАП предложения, в рамках которых российским гражданам придется платить штрафы за ущерб инфраструктуре, в том числе за разбрасывание автомобильного хлама и прочего мусора.

По предварительным данным, штраф для физических лиц составит 5 тысяч рублей. Для юридических лиц — 35 тысяч рублей, сообщает "Прайм". Аналогичные санкции грозят автовладельцам за парковку на газоне, а также детских и спортивных площадках.

Васильев, в свою очередь, уточнил, что последнее может нанести серьезный удар по сервису каршеринга. Дело в том, что компании приводят автомобили в товарный вид там, где их оставили.