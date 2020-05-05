Ученые из Нидерландов создали способное победить COVID-19 антитело

Антитело, способное победить коронавирусную инфекцию, создала группа ученых из Нидерландов и Германии.

Научный журнал Nature Communications опубликовал результаты исследования. Продолжительные опыты проводились в Утрехтском университете. В конечном результате ученые смогли синтезировать экспериментальное моноклональное антитело. Белки, которые удалось получить, аналогичны с иммунными клетками человека. Они находят определенный участок патогена и воздействует конкретно на него.

Также в ходе экспериментов синтезированному новому антителу 47D11 удалось уничтожить не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV, вызывающий острый респираторный синдром. Антитело противодействует белковым шипам, которые по форме напоминают корону, и с помощью которых молекулы вируса проникают в клетки человека. Другими словами, берет коронавирус "за рога".

Данные антитела ученые вырабатывали у генетически модифицированных мышей. После того, как ученые убедились, что 47D11 нейтрализует вирус, антитело подвергли обработке и создали версию, подходящую для человека. До этого израильские ученые синтезировали антитела, которые способны уничтожить штамм коронавируса у пациента.