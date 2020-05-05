Роспотребнадзор объяснил низкий уровень смертности пациентов с COVID-19 в РФ

Ранняя диагностика на COVID-19 дает возможность вовремя пресекать развитие тяжелых форм заболевания и предотвращать летальные исходы. Об этом заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Тестирование выявляет людей с легкой формой заболевания, так что врачи имеют возможность контролировать течение болезни, прокомментировал Акимкин на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По официальной статистике, в легкой форме болезнь переносят до 80% пациентов.

Некоторые люди вообще не испытывают никаких неприятных симптомов. Важно, чтобы такие пациенты вовремя самоизолировались в целях недопущения дальнейшего распространения инфекции. На 5 мая в мире зарегистрировано почти 3,7 млн заболевших COVID-19.