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16:45   5 Мая 2020
Весь мир

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Противостояние США и Китая затронуло все сферы отношений двух стран: экономическую, военную, идеологическую. Конфликт рискует выйти из под контроля и закончиться разрывом очередного договора о контроле над ядерными вооружениями, а администрация Дональда Трампа продолжает подливать масла в огонь. Об этом рассказал Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады РАН.

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что коронавирус COVID-19 вышел из стен лаборатории в Ухане — у Вашингтона достаточно свидетельств, заверил он. После этого затянувшийся экономический конфликт Штатов и КНР вновь обострился и перешел в новую плоскость: как утверждает Помпео, коммунистическая партия Китая блокирует доступ в уханьскую лабораторию группе экспертов ВОЗ.

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Доказать вину Пекина в распространении болезни сложно, но тень на китайский международный имидж уже брошена. США повлияли на общественное мнение Запада, хоть и не предоставили никаких доказательств.

«Думаю, этот скандал тоже будет продолжаться достаточно долго. Китайско-американское противостояние, на мой взгляд, будет развиваться по восходящей. Наиболее серьезным последствием может стать разрыв или нарушение торгово-экономических связей между двумя странами. В военном плане, вероятно, тоже усилится напряженность. В первую очередь — в Южно-Китайском море, куда китайцы в последнее время пытаются не допускать американский флот», — рассказал Рогов в интервью МК.

Сценарий благоприятного разрешения конфликта пока не просматривается, и хаос в международных отношениях будет нарастать, считает академик.

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Еще одна проблема в этой конфронтации, затрагивающая весь мир — требование США включить в СНВ-3 (договор о сокращении наступательных вооружений, заключенный между РФ и США) третьего участника — Китай. Иначе Вашингтон продлевать договор не намерен. Это условие невыполнимо, уверен Рогов.

«После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны», — опасается ученый.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков назвал выдвинутые Помпео обвинения в адрес Китая о сокрытии «коронавирусных» исследований созданием «внешнего врага» для достижения внутриполитических целей.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #китай #общество #весь мир #коронавирус

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