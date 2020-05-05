Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов

Фильм "Шугалей" раскрывает правду о неприглядных сторонах зарубежной политики, говорит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Соловьев рассказал корреспонденту Nation News, что в картине хорошо отражено влияние США на страны Ближнего Востока. И, конечно, показана истинная история российских социологов в Ливии.

По словам Соловьева, у россиян изначально в сознании горит девиз: "Мы своих не бросаем". Такие фильмы, как "Шугалей", необходимо показывать народу — они влияют на формирование правильного мнения и воспитывают в человеке патриотизм. Соловьев приветствует идею съемок таких фильмов и очень рад премьере "Шугалея".

Председатель Союза журналистов утверждает, что в последние годы журналисты не попадали в подобные ситуации, и сейчас крайне важно, чтобы такая ситуация как можно скорее разрешилась. С ним согласен и режиссер Игорь Копылов. Он надеется, что "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов.

Кинокартина "Шугалей" снята по реальным событиям, которые происходят прямо сейчас в Ливии. Специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан поехали в Ливию около года назад, чтобы провести исследование. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитили их и бросили в тюрьму "Митига", которая известна своей жестокостью к пленным.