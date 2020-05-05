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14:59   5 Мая 2020
Экономика

Компания "Глобалтэк" вложит 10 млрд долларов на развитие добычи СПГ в Якутии

Компания "Глобалтэк" вложит 10 млрд долларов на развитие добычи СПГ в Якутии

Компания "Глобалтэк" профинансирует развитие газодобывающей отрасли в Якутии. На инфраструктуру по добыче сжиженного газа будет направлено более 10 млрд долларов, проведен тендер на разработку и реализацию проекта.

"Глобалтэк" была приобретена за долги организацией "А-Проперти" Альберта Авдоляна — одного из основателей коммуникационной компании Yota. В рамках проекта освоения природных ископаемых Якутии планируется построить инфраструктуру для эффективной добычи сжиженного природного газа. Уже проведен тендер, который выиграла французская строительная организация Technip. В портфолио партнера есть несколько аналогичных проектов, созданных для заказчика "под ключ".

Проект по добыче якутского СПГ включает в себя строительство добывающего кластера, хранилищ и газопровода длиной в 1,3 тыс. километров. В перспективе завод "Глобалтэк" позволит развить пролегающий в Охотском море торговый путь.

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Автор: Илья Романович
#россия #якутия #энергетика #спг

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