Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

 Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19

Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19
Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

 Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов

Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов
Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

 Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США
Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

 Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19

Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19
Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

 Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов

Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов
Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

 Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США
15:34   5 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

Время украинских майданов закончилось с наступлением пандемии коронавируса: люди не готовы митинговать плечом к плечу, рискуя заразиться. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала NEWSONE.

«Сейчас толпа уже собираться не будет как раньше. Даже если отменят все ограничения, каждый будет смотреть: «Не чихнули ли на меня». Майданы, протесты, толпы, которые стоят плечом к плечу – каждый подумает сто раз надо ему это или нет, участвовать в такого рода демонстрациях», — рассказал Карасев.

Власть Украины сейчас хоть и имеет неплохие рейтинги, но все еще некомпетентна и не авторитетна для принятия серьезных управленческих решений. Пока авторитетных инстанций в украинской политике нет, а в головах народа — скепсис по отношению к президенту Владимиру Зеленскому и его команде, считает политолог.

Всего на Украине заразились COVID-19 12 тысяч человек. Власти уже начали готовиться к постепенному выводу страны из карантинного режима, а большинство ограничительных мер будут сняты с 11 мая. Но экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича, Андрей Портнов, сомневается в способностях Зеленского сохранить контроль над страной.

Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

Ранее Карасев раскритиковал президента Украины за попытку вернуть в политику страны экс-главу Грузии Михаила Саакашвили. Изначально функционеры партии «Слуга народа» преподносились населению как новые лица в управлении, но оказались некомпетенты — теперь легитимность действующих властей держится не на их эффективности, а на «новизне». Когда «новые» пытаются вернуть к власти «старых», они подрывают собственный авторитет, расписываясь в своей беспомощности, считает политолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#украина #политика #новости #общество #весь мир #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...