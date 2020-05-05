Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

Время украинских майданов закончилось с наступлением пандемии коронавируса: люди не готовы митинговать плечом к плечу, рискуя заразиться. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала NEWSONE.

«Сейчас толпа уже собираться не будет как раньше. Даже если отменят все ограничения, каждый будет смотреть: «Не чихнули ли на меня». Майданы, протесты, толпы, которые стоят плечом к плечу – каждый подумает сто раз надо ему это или нет, участвовать в такого рода демонстрациях», — рассказал Карасев.

Власть Украины сейчас хоть и имеет неплохие рейтинги, но все еще некомпетентна и не авторитетна для принятия серьезных управленческих решений. Пока авторитетных инстанций в украинской политике нет, а в головах народа — скепсис по отношению к президенту Владимиру Зеленскому и его команде, считает политолог.

Всего на Украине заразились COVID-19 12 тысяч человек. Власти уже начали готовиться к постепенному выводу страны из карантинного режима, а большинство ограничительных мер будут сняты с 11 мая. Но экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича, Андрей Портнов, сомневается в способностях Зеленского сохранить контроль над страной.

Ранее Карасев раскритиковал президента Украины за попытку вернуть в политику страны экс-главу Грузии Михаила Саакашвили. Изначально функционеры партии «Слуга народа» преподносились населению как новые лица в управлении, но оказались некомпетенты — теперь легитимность действующих властей держится не на их эффективности, а на «новизне». Когда «новые» пытаются вернуть к власти «старых», они подрывают собственный авторитет, расписываясь в своей беспомощности, считает политолог.