Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

COVID-19 подвержены не только пожилые люди, но и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Тяжелее всего инфекцию переносят астматики, заявил главврач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Людям с астмой нужно в обязательном порядке соблюдать самоизоляцию, отметил Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости. Чтобы минимизировать риски заражения, астматикам необходимо помнить о социальной дистанции. Кроме того, им обязательно нужно носить медицинские маски.

Какие заболевания увеличивают риск летального исхода среди пациентов с COVID-19, рассказали британские ученые из ISARIC. К опасным "спутникам" коронавирусной инфекции они отнесли ожирение, диабет и астму, отмечает канал "360". В целом опасаться COVID-19 стоит также людям с болезнями почек, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Чтобы избежать COVID-19, нужно тщательно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, напомнил советник шведского правительства и главы ВОЗ Хан Гизеке. Эти меры, по словам специалиста, защитит людей от инфекции, пишет INFOX. В Швеции выявлено менее 25 тыс. случаев COVID-19.