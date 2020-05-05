Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

 Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19

Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19
Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

 Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов

Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов
Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

 Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США
Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

 Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19

Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19
Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

Карасев объяснил, что сдерживает украинцев от нового Майдана

 Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов

Режиссер Копылов надеется, что фильм "Шугалей" поможет освободить похищенных социологов
Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

 Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США
14:28   5 Мая 2020
Общество

Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

Инфекционист Тимаков объяснил, как астматикам защититься от COVID-19

COVID-19 подвержены не только пожилые люди, но и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Тяжелее всего инфекцию переносят астматики, заявил главврач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Людям с астмой нужно в обязательном порядке соблюдать самоизоляцию, отметил Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости. Чтобы минимизировать риски заражения, астматикам необходимо помнить о социальной дистанции. Кроме того, им обязательно нужно носить медицинские маски.

Какие заболевания увеличивают риск летального исхода среди пациентов с COVID-19, рассказали британские ученые из ISARIC. К опасным "спутникам" коронавирусной инфекции они отнесли ожирение, диабет и астму, отмечает канал "360". В целом опасаться COVID-19 стоит также людям с болезнями почек, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Чтобы избежать COVID-19, нужно тщательно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, напомнил советник шведского правительства и главы ВОЗ Хан Гизеке. Эти меры, по словам специалиста, защитит людей от инфекции, пишет INFOX. В Швеции выявлено менее 25 тыс. случаев COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#опасность #астма #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...