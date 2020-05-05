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14:23   5 Мая 2020
Общество

Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19

Кравцов допускает отмену ОГЭ в 2020 году из-за COVID-19

Девятиклассников в России могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ в 2020 году отменить, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал о возможной отмене ОГЭ. По его словам текущие оценки девятиклассников войдут в аттестацию по окончанию учебного года. Решение о переносе ЕГЭ могут принять после 12 мая.  Министр также подчеркнул, что проведение ЕГЭ и ОГЭ будет возможным если ученики не подвергнуться опасности.

Субъектам страны было предложено досрочное завершение учебного года для школьников. Об этом заявило министерство просвещения РФ. Согласно  распоряжению министерства, учащиеся 1-8 классов должны закончить обучение до 15-16 мая, 9 и 11 классов – до 5 июня, а 10 классов – до 30 мая,

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Автор: Кристина Мокроусова
#экзамены #кравцов #огэ

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