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14:22   5 Мая 2020
Общество

Курсанты военного вуза и МВД навестили ветеранов ВОВ в Петербурге

Курсанты военного вуза и МВД навестили ветеранов ВОВ в Петербурге

Наборы, которые ветеранам принесли учащиеся военных учебных учреждений, приурочены к празднованию годовщины со Дня победы в Великой Отечественной войне.

Пожилых петербуржцев, прошедших войну, поздравили студенты Университета МВД и Института войск Национальной гвардии РФ. Они лично отнесли подарки по адресам, предоставленными местными советами ветеранов, сообщает Федеральное агенство новостей.

Инициатором акции стал депутат Сергей Вострецов, который и сам был студентом Санкт-Петербургского Института МВД. Парламентарий отметил, что чествование ветеранов необходимо. Он напомнил, что в городе проживают люди, отмеченные медалями за храбрость и вклад в победу, назвав их "гордостью и элитой" страны.

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Автор: Борис Нестеров
#ветераны #спб #день победы #добро

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