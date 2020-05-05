Курсанты военного вуза и МВД навестили ветеранов ВОВ в Петербурге

Наборы, которые ветеранам принесли учащиеся военных учебных учреждений, приурочены к празднованию годовщины со Дня победы в Великой Отечественной войне.

Пожилых петербуржцев, прошедших войну, поздравили студенты Университета МВД и Института войск Национальной гвардии РФ. Они лично отнесли подарки по адресам, предоставленными местными советами ветеранов, сообщает Федеральное агенство новостей.

Инициатором акции стал депутат Сергей Вострецов, который и сам был студентом Санкт-Петербургского Института МВД. Парламентарий отметил, что чествование ветеранов необходимо. Он напомнил, что в городе проживают люди, отмеченные медалями за храбрость и вклад в победу, назвав их "гордостью и элитой" страны.