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14:19   5 Мая 2020
Общество

Собянин провел совещание по поводу введения масочного режима в Москве

Собянин провел совещание по поводу введения масочного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание Государственного совета, где обсуждали вопрос введения в столице масочного режима в публичных местах. Об этом сообщила пресс-служба мэра.

Госсовет решал вопрос о необходимости ношения масок гражданами во всех общественных местах. Ранее предполагалось, что правило вступит в силу после окончания майских праздников 12 мая.

Медики за последние сутки выявила в Москве 5717 новых случаев с диагнозом COVID-19. В Подмосковье вчера подтвердили инфекцию у 822 жителей области. Об этом сообщили средствам массовой информации в оперативном штабе по контролю и мониторингу за коронавирусом.

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Автор: Ирина Большунова
#собянин #госсовет #маски

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