Шведский эпидемиолог назвал два лучших средства для борьбы с COVID-19

Два основных средства для борьбы с COVID-19 назвал эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке.

Гизеке заявил, что в борьбе с коронавирусом власти Швеции пользуются двумя доказанными способами по сдерживанию распространения инфекции. Первый способ — тщательное мытье рук и соблюдение личной гигиены. Эпидемиолог отметил, что данный метод доказал свою эффективность еще 150 лет назад. Он напомнил о соблюдении социальной дистанции, сообщают РИА Новости.

Эксперт также не видит причины усиления пограничного контроля. Он полагает, что каждая страна уже имеет определенный индекс заражения, поэтому не стоит сильно переживать о том, что вирус завезут из других государств. Гизеке отметил высокую ответственность шведов в отношении рекомендаций властей.

Напомним, что Швеция не вводила общий карантин в связи с пандемией, однако власти рекомендовали гражданам не покидать свои дома и ограничить передвижение по стране. Политолог Сергей Маркелов рассказал, почему страна решила не вводить карантин.