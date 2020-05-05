Кошкин отметил успехи Асада в борьбе с коронавирусом в Сирии

Сотрудничество России и Сирии помогает ближневосточной стране в борьбе с распространением коронавируса. Правительство Башара Асада эффективно противостоит пандемии.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что сирийское руководство делает все возможное для защиты населения от инфекции. В материале ФАН отмечается, что российские специалисты, которые находятся на военной базе в этой стране, помогают местным медикам в борьбе с пандемией.

Политолог выразил обеспокоенность тем, что на территориях, где не действует власть Дамаска, не предпринимаются все необходимые меры. Он считает, что боевики подвергают мирное население серьезной опасности.