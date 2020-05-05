Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шведский эпидемиолог назвал два лучших средства для борьбы с COVID-19

Шведский эпидемиолог назвал два лучших средства для борьбы с COVID-19

 Кошкин отметил успехи Асада в борьбе с коронавирусом в Сирии

Кошкин отметил успехи Асада в борьбе с коронавирусом в Сирии
Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

 Белоруссия вдвое увеличила госзаказ на гречку

Белоруссия вдвое увеличила госзаказ на гречку
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
Шведский эпидемиолог назвал два лучших средства для борьбы с COVID-19

Шведский эпидемиолог назвал два лучших средства для борьбы с COVID-19

 Кошкин отметил успехи Асада в борьбе с коронавирусом в Сирии

Кошкин отметил успехи Асада в борьбе с коронавирусом в Сирии
Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

 Белоруссия вдвое увеличила госзаказ на гречку

Белоруссия вдвое увеличила госзаказ на гречку
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
14:03   5 Мая 2020
Общество

Кошкин отметил успехи Асада в борьбе с коронавирусом в Сирии

Кошкин отметил успехи Асада в борьбе с коронавирусом в Сирии

Сотрудничество России и Сирии помогает ближневосточной стране в борьбе с распространением коронавируса. Правительство Башара Асада эффективно противостоит пандемии.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что сирийское руководство делает все возможное для защиты населения от инфекции. В материале ФАН отмечается, что российские специалисты, которые находятся на военной базе в этой стране, помогают местным медикам в борьбе с пандемией.

Политолог выразил обеспокоенность тем, что на территориях, где не действует власть Дамаска, не предпринимаются все необходимые меры. Он считает, что боевики подвергают мирное население серьезной опасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #сирия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...