Шеф-повар Кремля Галкин озвучил традиционное меню на приемах в честь Дня Победы

Подготовку приема ко Дню Победы в Кремле начинают уже после Нового года, рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

Повар Анатолий Галкин сообщил, что кухня Кремля составляет блюда, проводит дегустации, показы и согласования с ответственными за банкет сотрудниками администрации. Он отметил, что основное меню останется практически без изменений. Незначительным изменениям может подвергнуться десерт, сообщает РИА Новости.

Каких-либо сбоев в проведение мероприятия в памяти Галкина еще не было. Он также сообщает, что в подаче блюд не допустима двухминутная задержка. Кроме того каждый сотрудник четко знает поставленную задачу и порядок выдачи блюд.