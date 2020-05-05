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14:00   5 Мая 2020
Общество

Шеф-повар Кремля Галкин озвучил традиционное меню на приемах в честь Дня Победы

Шеф-повар Кремля Галкин озвучил традиционное меню на приемах в честь Дня Победы

Подготовку приема ко Дню Победы в Кремле начинают уже после Нового года, рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

Повар Анатолий Галкин сообщил, что кухня Кремля составляет блюда, проводит дегустации, показы и согласования с ответственными за банкет сотрудниками администрации. Он отметил, что основное меню останется практически без изменений. Незначительным изменениям может подвергнуться десерт, сообщает  РИА Новости.

Каких-либо сбоев в проведение мероприятия в памяти Галкина еще не было. Он также сообщает, что в подаче блюд не допустима двухминутная задержка.  Кроме того каждый сотрудник четко знает поставленную задачу и порядок выдачи блюд. 

 

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#кремль #меню #9 мая

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