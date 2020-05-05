Ученые из Израиля заявили о прорыве в борьбе с COVID-19

Израильские исследователи сообщили о прорыве в борьбе с пандемией коронавируса. Ученые поведали о создании уникальных антител, которые нейтрализуют вирус в теле инфицированного.

Издание РИА Новости со ссылкой на "Едиот Ахронот" сообщило о заявление израильских исследователей. Ученые института биологических исследований в Израиле рассказали о достижениях в поисках средств борьбы с COVID-19.

Ученые сумели разработать уникальное моноклональное антитело, которое может нейтрализовать вирус в теле носителя коронавирусной инфекции. Исследователи подчеркнули, что собираются зарегистрировать вещество и выйти на этап производства лекарства в больших объемах.