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Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

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13:12   5 Мая 2020
Политика

Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

Кандидат медицинских наук Игорь Никоноров прочитает специальную онлайн-лекцию "Коронавирус и мифы вокруг него" в медиацентре "Патриот".

Мероприятие состоится 5 мая в 14:00 в медиацентре "Патриот". Во время лекции будут затронуты вопросы о версиях возможного происхождения китайского коронавируса, а также о прошлых эпидемиях и других вирусах.

Стоит отметить, что в ходе онлайн-мероприятия вы сможете узнать о методах противодействия вирусным заболеваниям. Также вы узнаете, как прогрессировала вирусология и почему до сих пор не изобрели вакцину от нового коронавируса. Подробнее — в материале РИА ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#патриот #коронавирус #COVID-19

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