Медики выявили 822 новых случая COVID-19 в Подмосковье за последние сутки

Количество новых случаев с коронавирусной инфекцией за последние сутки в Московской области составило 822 человека, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за коронавирусом.

Общее количество жителей Подмосковья на 5 мая по официальной статистике составляет 15 761 человек, умерли 127 человек, вылечились 579 жителей области. Сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что число пациентов, выздоровевших после инфицирования COVID-19, в столице увеличилось на 297 человек. Теперь общее число вылечившихся и выписанных из медицинских учреждений Москвы составляет 7870 человек.

Со всей подробной информацией о ситуации с COVID-19 и методах борьбы с ним можно ознакомиться на официальном правительственном сайте стопкоронавирус.рф.