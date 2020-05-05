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13:01   5 Мая 2020
Общество

Медики выявили 822 новых случая COVID-19 в Подмосковье за последние сутки

Медики выявили 822 новых случая COVID-19 в Подмосковье за последние сутки

Количество новых случаев с коронавирусной инфекцией за последние сутки в Московской области составило 822 человека, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за коронавирусом.

Общее количество жителей Подмосковья на 5 мая по официальной статистике составляет 15 761 человек,  умерли 127 человек, вылечились 579 жителей области. Сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что число пациентов, выздоровевших после инфицирования COVID-19, в столице увеличилось на 297 человек. Теперь общее  число вылечившихся и выписанных из медицинских учреждений Москвы составляет 7870 человек. 

Со всей подробной информацией о ситуации с COVID-19 и методах борьбы с ним можно ознакомиться на официальном правительственном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман

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