Белоруссия вдвое увеличила госзаказ на гречку

Правительство Белоруссии в два раза увеличило старые планы на поставку гречихи для государственных нужд на 2020 год. Об этом говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Объем заказа на поставку гречки увеличил с 15 тысяч тонн до 30 тысяч тонн. Пяти белорусским областям, за исключением Витебской, поручили довести задание до 6 тысяч тонн зерна вместо 3 тысяч ранее.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил правительству производить "достойное" количество гречки в республики для потребителей во внутреннем рынке. Причина — отказ России продавать свою крупу на рынках республики.

РФ ввела ограничительные меры на поставку зерновых в другие страны. В связи с этим Bloomberg прогнозировал нехватку российской продукции на мировом рынке.