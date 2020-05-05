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 Кошкин отметил успехи Асада в борьбе с коронавирусом в Сирии

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Вирусолог Никоноров прочитает онлайн-лекцию о COVID-19 в медиацентре "Патриот"

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12:57   5 Мая 2020
Политика

Рогозин принес соболезнования близким генконструктора "Энергии"

Рогозин принес соболезнования близким генконструктора "Энергии"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родственникам генерального конструктора "Энергии" Евгения Микрина в связи с его кончиной.

Рогозин назвал потерю Микрина невосполнимой утратой для коллег и товарищей, с которыми он проработал в корпорации, пишет Regnum.ru.

Рогозин ранее сообщил, что среди сотрудников ракетно-космической отрасли выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, 11 из которых выздоровели, а трое скончались.

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Автор: Василий Пименов
#рогозин #роскосмос

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