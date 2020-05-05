Рогозин принес соболезнования близким генконструктора "Энергии"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родственникам генерального конструктора "Энергии" Евгения Микрина в связи с его кончиной.

Рогозин назвал потерю Микрина невосполнимой утратой для коллег и товарищей, с которыми он проработал в корпорации, пишет Regnum.ru.

Рогозин ранее сообщил, что среди сотрудников ракетно-космической отрасли выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, 11 из которых выздоровели, а трое скончались.