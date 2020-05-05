Минпромторг России запускает новую программу доступной аренды машин

Программа поддержки спроса на аренду автомобилей "Доступная аренда" будет запущена в июне 2020 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

До конца мая министерство планирует выпустить правила для новой программы, а с июня начать по ней работать, добавил Мантуров. По его словам, объем финансирования "Доступной аренды" составит 2,5 млрд рублей. Программа будет запущена по всей стране, передает ТАСС.

"Доступная аренда" разработана Минпромторгом РФ и будет работать на базе лизинговых компаний и банков, уточнил замминистра Александр Морозов. Он отметил, что программа сделает доступным пользование автомобилем для молодежи и поможет малому и среднему бизнесу.