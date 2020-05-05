Ситуация в Сирии: вылазка ИГ в Дейр-эз-Зоре дорого обошлась курдам

Курдские боевики продемонстрировали свою неспособность эффективно противостоять преступной деятельности членов «спящих ячеек» террористических организаций.

Боевики курдских Отрядов народной самообороны (YPG) до сих пор не смогли разработать эффективные меры противодействия террористам из спящих ячеек запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ), оставшимся на подконтрольной им части Сирии. Подтверждение тому можно наблюдать в материале «Федерального агентства новостей», в котором было рассказано о том, как вылазка джихадистов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор дорого обошлась курдам.

«Террористы заявили об убийстве или ранении пяти членов YPG в районе населенного пункта Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — сообщается источником со ссылкой на подконтрольные ИГ медиаресурсы.

В свою очередь, бойцы Сирийской арабской армии (САА) совместно с союзными вооруженными формированиями продолжают обследовать ранее освобожденные от джихадистов районы провинции Дейр-эз-Зор. При этом источником отмечается, что в настоящее время проправительственные силы уделяют большое внимание проведению «разведывательно-поисковым мероприятиям на границе с Ираком».

Одновременно с этим действия боевиков на северо-западе страны приводят к эскалации ситуации в Сирии. Так, стало известно о том, что группировка «Ансар ат-Таухид» публично заявила о выходе из состава коалиции, противостоящей Дамаску. В итоге данное бандформирование отказывается подчиняться общему руководству антиправительственных сил и собирается самостоятельно продолжить активное противостояние САА. Таким образом, можно наблюдать не только появления предпосылок для возобновления ожесточенного вооруженного противостояния в провинции Идлиб, но и разрастание противоречий в рядах самих боевиков.

Ранее боевики возобновили обстрелы сирийских военных на юге Идлиба.