Госдеп США зафиксировал "цунами" антисемитских нападок в Сети из-за COVID-19

Госдепартамент США сообщил о волне случаев антисемитизма в интернете из-за коронавируса, заявил спецпосланник по мониторингу антисемитизма Илан Карр.

Он отметил, что в период экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, евреи подвергались обвинениям в распространении инфекции, пишет Федеральное агентство новостей.

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор заявил, что люди делают это для достижения собственных задач, а причастными к "антисемитскому заговору" могут быть ультраправые политики в США и Европе.

Госсекретарь США ранее заявил, что у Вашингтона есть доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе, передает RT.