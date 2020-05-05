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12:42   5 Мая 2020
Политика

Госдеп США зафиксировал "цунами" антисемитских нападок в Сети из-за COVID-19

Госдеп США зафиксировал "цунами" антисемитских нападок в Сети из-за COVID-19

Госдепартамент США сообщил о волне случаев антисемитизма в интернете из-за коронавируса, заявил спецпосланник по мониторингу антисемитизма Илан Карр.

Он отметил, что в период экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, евреи подвергались обвинениям в распространении инфекции, пишет Федеральное агентство новостей.

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор заявил, что люди делают это для достижения собственных задач, а причастными к "антисемитскому заговору" могут быть ультраправые политики в США и Европе.

Госсекретарь США ранее заявил, что у Вашингтона есть доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе, передает RT.

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Автор: Илья Романович
#сша #антисемитизм #коронавирус

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