Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пригласил глав государств, ранее входящих в СССР, посетить парад Победы в Минске, приуроченный к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Глава Беларуси, отвечая на вопросы корреспондентов, отметил, что ждет на торжественное мероприятие лидеров стран, которые ранее входили в состав СССР.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", — отметил он.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь одну из первых атаковали во время ВОВ, страна была практически полностью уничтожена. Ранее сообщалось, что белорусский президент не стал отказываться от проведения торжественного мероприятия 9 мая.