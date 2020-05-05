Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, информирует "Белта".

Телефонный разговор состоится 5 мая. Раньше белорусский лидер говорил, что нужно провести саммит ЕАЭС в Минске в очном формате, а не по видеоконференции. Он подчеркнул, что гарантирует главам стран безопасность в связи с пандемией коронавируса. Также Лукашенко ожидает реакции Путина на это предложение.