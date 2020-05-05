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12:25   5 Мая 2020
Политика

Путин и Лукашенко собираются провести переговоры по телефону 5 мая

Путин и Лукашенко собираются провести переговоры по телефону 5 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, информирует "Белта".

Телефонный разговор состоится 5 мая. Раньше белорусский лидер говорил, что нужно провести саммит ЕАЭС в Минске в очном формате, а не по видеоконференции. Он подчеркнул, что гарантирует главам стран безопасность в связи с пандемией коронавируса. Также Лукашенко ожидает реакции Путина на это предложение.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #белоруссия #лукашенко

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