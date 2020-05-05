Пушилин не видит смысла в ОБСЕ, неспособной остановить преступления Киева в Донбассе

ОБСЕ не в силах прекратить преступления украинских силовиков против народа Донбасса, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Военнослужащие Украины в очередной раз накрыли артиллерийским огнем территорию ДНР, сообщает ТАСС. На этот раз под обстрелом оказался населенный пункт Александровка, в результате чего четверо местных жителей, трое из которых — дети, получили ранения. В свете этого, Пушилин усомнился в необходимости существования организации ОБСЕ, которая не может остановить преступную деятельность украинских войск, расписываясь в собственном бессилии.

Безопасность граждан ДНР будет обеспечена руководством республики, для чего будет приложено максимум усилий, так как ОБСЕ всячески игнорирует эту тему, заявил Пушилин. Он также добавил, что бесчинства украинских военных не будут длиться вечно.