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Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

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15:11   5 Мая 2020
Весь мир

Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

Запад спекулирует на памяти Немцова, пытаясь уколоть Россию

Латвийские активисты предложили переименовать рижскую улицу Антонияс в честь «российского оппозиционера» Бориса Немцова, убитого в Москве пять лет назад. Если их петиция наберет 10 тысяч подписей, сейм Латвии рассмотрит такую идею, а пока инициативу поддержали лишь 125 человек.

«Посольство России находится на этой улице. Таким образом, мы покажем свою политическую позицию в отношении того, что происходит в соседней стране», — сказано в петиции.

А двумя месяцами ранее в Праге вместо площади Pod kastany (Под каштанами), на которой находится российское посольство в Чехии, появилась площадь Немцова. Откуда пошел этот тренд, с какой целью эксплуатируется имя российского либерала и чьи интересы на самом деле отстаивал Немцов, объяснил «Политике Сегодня» политолог Юрий Самонкин.

В первую очередь, Борис Ефимович — прозападный деятель, нежели чем пророссийский. Когда-то он мог стать преемником первого президента РФ Бориса Ельцина, но скандальные моменты, в том числе с коррупционной составляющей — у него были очень тесные связи с олигархами Михаилом Ходорковским и Борисом Березовским, — уничтожили его политическую карьеру.

«После того, как правительство РФ сдвинулось с либерального курса на патриотический, такие личности [как Немцов], которые в 90-е остались не у дел, потому что олигархи были полностью вытеснены из политической системы, пошли в оппозицию, стали критиковать внешнеполитические интересы России и действующего главу государства», — рассказал эксперт.

Запад спекулирует на памяти своего сторонника Немцова, пытаясь уколоть Россию

В последние годы жизни Немцов очень часто находился на территории Европейского союза, ездил на Украину после Майдана и публично критиковал внешнеполитическую позицию РФ. В 2014 году он поддержал киевский государственный переворот и обвинил родную страну в «российской агрессии», напоминает Самонкин.

Тесные связи оппозиционера с западными элитами наблюдались еще во время его губернаторствования в Нижнем Новгороде. Весной 1993 года в город пожаловал лидер демократов из Конгресса США Ричард Тенхард, а позже к губернатору Немцову приехала целая группа «коллег» — губернаторы американских штатов. После этого западные делегации наведывались в город регулярно, писало Федеральное агентство новостей.

Такое тесное сотрудничество не удивительно. Либеральная оппозиция, к которой принадлежал Немцов, носит исключительно русофобский характер и поддерживает интересы Запада, а не России. Например, оппозиционер активно приветствовал ужесточение западных антироссийских санкций, подчеркнул Самонкин. Это показывает связку внесистемных либералов с внешними силами Запада, в том числе и с руководством ЕС — Немцов работал на «их» интересы, а не на отечественные.

«Спекуляциями на памяти Немцова пытаются еще больше уколоть Москву: якобы у нас авторитарный режим, нарушается свобода слова, нет демократии… Хотя на самом деле они прекрасно понимают, что расследование [убийства Немцова] давно было завершено. Глава государства лично выражал соболезнования в связи с этим чудовищным убийством. Да, мы против преследования оппозиционных деятелей, да, мы против преступлений», — поделился Самонкин с корреспондентом «Политики Сегодня».

Европа может бесконечно переименовывать улицы, но поменять внешнеполитическую позицию РФ и систему государственного устройства не получится, заключил политолог.

Запад спекулирует на памяти своего сторонника Немцова, пытаясь уколоть Россию

В конце февраля либералы устраивают «марши Немцова». Вот и во время пандемии COVID-19 в 2020 году оппозиция прошлась по улицам Москвы и Петербурга. Но сейчас на Большом Москворецком мосту, где и произошло убийство, абсолютная пустота — даже самые преданные фанаты Немцова сидят дома.

И раз растянуть панихиду на несколько месяцев не получилось из-за коронавируса, то единственный способ для Запада напомнить россиянам о мифическом «тоталитаризме» в РФ — переименование европейских улиц в честь убитого оппозиционера, ушедшего в либеральный клан из-за неудавшейся в 90-х политической карьеры.

О том, что убийца Немцова, Заур Дадаев, еще в 2017 году осужден на 20 лет за содеянное, никто как будто бы не вспоминает ни на пражской «площади Немцова», ни в рижской «петиции за переименование».

Запад спекулирует на памяти своего сторонника Немцова, пытаясь уколоть Россию

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #немцов #политика #общество #весь мир

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