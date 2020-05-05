Китай запустил грузовое сообщение с Европой через Россию

Регулярные грузовые перевозки между Китаем и Европой запущены 4 мая. Поезда с товарами и сырьем из КНР будут проходить через территории Казахстана, России и Белоруссии, сокращая расходы на транспортировку.

Проект континентального грузового пути из Китая в Европу начал работать в понедельник, 4 мая. Поезда из города Иу будут следовать в Вильнюс по территории России, Казахстана и Белоруссии. Общая протяженность маршрута составляет 10 тыс. 146 километров.

Особенно важным новый торговый путь станет в период пандемии коронавирусной инфекции, когда государства Европы нуждаются в восстановлении запасов. Прибывшие в Вильнюс поезда будут переформировываться для поставок груза в другие страны, в том числе в Швейцарию и Испанию. После снятия ограничений и открытия границ маршрут будет действовать регулярно, рейсы планируется осуществлять раз в неделю.