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11:27   5 Мая 2020
Политика

Среди нападавших на Венесуэлу оказались сотрудники охраны Трампа

Среди нападавших на Венесуэлу оказались сотрудники охраны Трампа

Два сотрудника личной охраны президента США Дональда Трампа оказались среди группы, совершившей нападение на Венесуэлу. Соответствующей информацией в соцсетях поделился глава страны Николас Мадуро.

Речь идет о попытке морского вторжения колумбийских боевиков, которое удалось предотвратить военным Венесуэлы. Во время инцидента восемь нападавших были уничтожены, десять задержаны. По мнению Мадуро, именно он был целью нападавших, пишет ФАН.

Мадуро заявил, что по признанию одного из задержанных, среди нападавших находились два американца, которые входят в личную охрану Трампа. В подтверждение своих слов президент Венесуэлы привел видео с заявлением задержанного. Тот сообщил, что от граждан США узнал о работе на советников главы Белого дома по вопросам безопасности. Также были продемонстрированы документы, фото и оружие задержанных.

Все преступники, включая американцев, находятся на военно-морской базе в Ла-Гуайра.

Мадуро связал инцидент с намерениями США восстановить деятельность своего посольства в Венесуэле, а также не исключил, что американцы хотели покончить с ним. Однако, по словам венесуэльского лидера, бог защищает его народ.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #нападение #венесуэла #мадуро

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