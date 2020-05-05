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11:27   5 Мая 2020
Экономика

Российский рубль уверенно растет к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Российский рубль уверенно растет к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Курс рубля по отношению к американскому доллару на открытии торгов Московской биржи 5 мая вырос на 80 копеек, до 74,05 рубля за доллар, следует из данных торговой площадки.

Таким образом, российская валюта смогла отыграть падение накануне. Днем ранее максимальное значение доллара в ходе торгов составляло 75,97 рубля.

Европейская валюта также дешевеет. На старте торгов ее курс снизился на 1 рубль, достигнув отметки в 80,59 рубля за евро.

Рост курса рубля объясняется повышением стоимости нефти. Так, цена июльских фьючерсов нефти марки Brent лондонской бирже ICE выросла до 29,17 доллара за баррель (+7,24%). Последний раз североморская нефть поднималась выше 29 долларов за баррель 15 апреля текущего года.

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Автор: Юлия Яковлева
#евро #доллар #рубль

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