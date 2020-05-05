Наибольшее количество инфицированных коронавирусом в России по-прежнему в Москве: 5714 случаев. На втором месте находится Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург. Это данные из свежего отчета оперативного штаба.

За истекшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве. Там инфицированы еще 5714 человек. Далее следует Московская область, где общее число выросло на 822 пациента. Третья строчка у Санкт-Петербурга — 226 подтвержденных случаев за сутки. Такие данные предоставили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Всего за последние 24 часа, по данным оперштаба, в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах РФ.