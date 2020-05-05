Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия коронавирусной инфекции изменит расстановку сил на российском рынке вакансий. Работодатели будут сильнее заинтересованы в креативном классе, взаимодействии с аудиторией и внедрении цифровых технологий.

Восстановление работы предпринимателей после пандемии будет связано с ростом интереса работодателя к ряду профессий. Повысится востребованность антикризисных менеджеров и психологов, крупные компаний будут больше времени уделять общению с аудиторией и развитию своих социальных сетей. К такому выводу пришли эксперты Института прогрессивного образования, их данные публикует RT.

Рост числа связей между клиентами и компаниями вызовет повышенный интерес к SMM, контент-менеджменту и новым технологиям. В течение длительного времени сотрудники работали удаленно, что также может изменить рынок — многие компании сохранят сложившуюся практику для экономии средств на аренде.