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10:51   5 Мая 2020
Экономика

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия коронавирусной инфекции изменит расстановку сил на российском рынке вакансий. Работодатели будут сильнее заинтересованы в креативном классе, взаимодействии с аудиторией и внедрении цифровых технологий.

Восстановление работы предпринимателей после пандемии будет связано с ростом интереса работодателя к ряду профессий. Повысится востребованность антикризисных менеджеров и психологов, крупные компаний будут больше времени уделять общению с аудиторией и развитию своих социальных сетей. К такому выводу пришли эксперты Института прогрессивного образования, их данные публикует RT.

Рост числа связей между клиентами и компаниями вызовет повышенный интерес к SMM, контент-менеджменту и новым технологиям. В течение длительного времени сотрудники работали удаленно, что также может изменить рынок — многие компании сохранят сложившуюся практику для экономии средств на аренде.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #трудоустройство #коронавирус

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