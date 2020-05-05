Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Обновленную статистику по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции опубликовал оперативный штаб.

Новые случаи коронавирусной инфекции выявили в 83 регионах России. За минувшие сутки оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 зафиксировал 10 102 случаев. Всего в России насчитывается 155 370 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Число выздоровевших также увеличилось. За последние 24 часа заболевание успешно побороло 1770 человек. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровело 19 865 россиян. Летальный исход у пациентов с COVID-19 наступил в 1451 случае, сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.