Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
10:43   5 Мая 2020
Общество

Число умерших с коронавирусом в России возросло до 1451 человек

Число умерших с коронавирусом в России возросло до 1451 человек

Число умерших с коронавирусом в России возросло до 1451 человек, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки умерли 95 пациентов с подтвержденным диагнозом. За это время также подтверждено более десяти тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Проведено более 4 миллионов тестов на COVID-19. Общее число человек с выявленным коронавирусом превысило 150 тысяч. За все время эпидемии вылечились 19 865 человек. Они были выписаны после сдачи повторного теста, кторый оказался отрицатльным. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #статистика #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...