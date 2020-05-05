Число умерших с коронавирусом в России возросло до 1451 человек, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки умерли 95 пациентов с подтвержденным диагнозом. За это время также подтверждено более десяти тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Проведено более 4 миллионов тестов на COVID-19. Общее число человек с выявленным коронавирусом превысило 150 тысяч. За все время эпидемии вылечились 19 865 человек. Они были выписаны после сдачи повторного теста, кторый оказался отрицатльным.