Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Умеренное восстановление российской экономики начнется в третьем квартале 2020 года, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, основной спад экономики в России и мире придется на вторую четверть текущего года.

Накануне Журавлев заявлял, что к концу текущего года стоимость барреля нефти марки Brent может вырасти до 40 долларов за баррель. Рост стоимости сырья будет происходить по мере восстановления глобальной экономической активности и транспортных перевозок, объяснил сенатор.

Ранее глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович отметил, что вызванный пандемией экономический кризис только начинается. При этом принятые государством меры поддержки малого и среднего бизнеса достаточны.