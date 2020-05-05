Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
10:37   5 Мая 2020
Экономика

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Умеренное восстановление российской экономики начнется в третьем квартале 2020 года, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, основной спад экономики в России и мире придется на вторую четверть текущего года.

Накануне Журавлев заявлял, что к концу текущего года стоимость барреля нефти марки Brent может вырасти до 40 долларов за баррель. Рост стоимости сырья будет происходить по мере восстановления глобальной экономической активности и транспортных перевозок, объяснил сенатор.

Ранее глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович отметил, что вызванный пандемией экономический кризис только начинается. При этом принятые государством меры поддержки малого и среднего бизнеса достаточны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#журавлев #кризис #экономика россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...