Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Вооруженные корабли НАТО в Баренцевом море рискуют увидеть возможности Северного флота РФ: в случае провокации, они получат достойный отпор, заверил капитан Василий Дандыкин.

Объединенные ВМС альянса маневрирует недалеко от северных границ России. Три вооруженных эсминца США и британский фрегат помимо плановых учений проверяют надежность российских систем слежения и контроля обстановки.

Учениями в Баренцевом море Штаты демонстрируют силу своего флота даже во время мировой эпидемии коронавируса. А все из-за обеспокоенности усилением российских военных позиций в регионе: особенно сводит НАТО с ума Северный морской путь, объясняет военный эксперт Дандыкин.

«К слову, я думаю, что все, кто поучаствуют в этих натовских учениях, получат реальное представление о возможностях Северного флота и поймут, что шутки с ним плохи — мелкое баловство, вроде того, чем они сейчас занимаются, мы конечно, простим, но проступки и провокации получат достойный отпор», — рассказал капитан первого ранга Федеральному агентству новостей.

Дандыкин считает, что вместо бессмысленной демонстрации своих сил в Баренцевом море, альянс мог бы отправить средства на помощь в борьбе с коронавирусом своим же странам-участницам — например, Италии, где вспышка болезни унесла более 20 тысяч жизней. Вместо этого европейской стране помогала Россия, у границ которой и находится флот НАТО. В марте в Италию отправили девять российских самолетов с медицинским оборудованием и медиками. Чуть позже РФ предложила свою помощь и США.

В феврале адмирал ВМС США заявил, что Россия считает Арктику «своей территорией», поэтому Вашингтон не позволит Москве контролировать Северный морской путь, которым должны «в равной степени» пользоваться все страны Арктического совета.