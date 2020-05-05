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10:33   5 Мая 2020
Общество

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о хорошем самочувствии премьера

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о хорошем самочувствии премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин в целом чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Мишустин проходит лечение в одной из государственных клиник, лечебный процесс проходит по плану. Медики используют препараты, которые Министерство здравоохранения рекомендует для инфицированных коронавирусной инфекцией, объяснил пресс-секретарь. Рабочие вопросы премьер решает по телефону.

Со всей подробной информацией о ситуации с коронавирусом и методах борьбы с ним можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#медики #мишустин #коронавирус

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