Пресс-секретарь Мишустина сообщил о хорошем самочувствии премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин в целом чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Мишустин проходит лечение в одной из государственных клиник, лечебный процесс проходит по плану. Медики используют препараты, которые Министерство здравоохранения рекомендует для инфицированных коронавирусной инфекцией, объяснил пресс-секретарь. Рабочие вопросы премьер решает по телефону.

Со всей подробной информацией о ситуации с коронавирусом и методах борьбы с ним можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.