Власти США возьмут рекордный займ для стабилизации экономики в период кризиса

Властям США необходим займ в размере 2,99 трлн долларов для сохранения экономики в период рецессии. Сумма облигаций во втором квартале 2020 года превысит суммарные долги государства перед вкладчиками за прошедший год.

Министерство финансов США намерено выпустить облигации на сумму около 3 трлн долларов в течение второго квартала 2020 года. Государство готово использовать полученные от вкладчиков деньги для поддержания экономики в период дестабилизации. Они необходимы для выплаты пособий по безработице и субсидирования предпринимателей, неспособных работать в период пандемии COVID-19.

Преодоление последствий кризиса увеличит размер государственного долга США на восьмую часть от текущего объема. Займ станет для американских властей рекордным. За весь 2019 год было выпущено облигаций всего на 1,28 трлн долларов.