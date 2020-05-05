Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
10:28   5 Мая 2020
Экономика

Власти США возьмут рекордный займ для стабилизации экономики в период кризиса

Власти США возьмут рекордный займ для стабилизации экономики в период кризиса

Властям США необходим займ в размере 2,99 трлн долларов для сохранения экономики в период рецессии. Сумма облигаций во втором квартале 2020 года превысит суммарные долги государства перед вкладчиками за прошедший год.

Министерство финансов США намерено выпустить облигации на сумму около 3 трлн долларов в течение второго квартала 2020 года. Государство готово использовать полученные от вкладчиков деньги для поддержания экономики в период дестабилизации. Они необходимы для выплаты пособий по безработице и субсидирования предпринимателей, неспособных работать в период пандемии COVID-19.

Преодоление последствий кризиса увеличит размер государственного долга США на восьмую часть от текущего объема. Займ станет для американских властей рекордным. За весь 2019 год было выпущено облигаций всего на 1,28 трлн долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #кризис #госдолг #минфин сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...